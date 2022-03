Le Havre : la Transat Jacques Vabre partira ce jeudi

Les 44 navires de la transat Jacques Vabre prendront finalement la mer ce jeudi 7 novembre, depuis Le Havre, après cinq jours de retard sur le planning prévu. Ils se dirigeront vers Itajai, au Brésil, soit 5.400 milles nautiques, environ 10.000 km à travers l'Atlantique. Le départ sera donné à 13h depuis le bassin Paul Vatine.



Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, toutes les classes monocoques de Class40 (12,18 m) et Imoca (18,28 m), trimarans Multi50 (15,24 m) et MOD70 (21,20 m) - partiront en même temps. Et le parcours sera identique, indique l'AFP.