Gagnez vos pass week-end pour le Festival Blizz'Art dans 100% Ouest !

C'est l'événement à ne pas manquer ce week-end, le Festival Blizz'Art organise sa 7e édition à Ciral dans l'Orne tout ce week-end. Pas moins de 25 artistes sur scène avec une ambiance de folie et la crème de la scène electro.

Du gros son, de la lumière, de la vidéo, des jeux, de l’art de rue, de la nourriture, des breuvages de qualité (artisanaux, locaux et/ou bio)... Bref tout ce qu’il faut pour vous accueillir comme il se doit et à un juste prix. Du festivalier de 3 à 65 ans et plus, l’événement rassemble des publics divers, et ce, dans différents lieux de Ciral !

Gagnez ce mardi soir votre pass intégral pour le Festival Blizz'Art tout ce week-end à Ciral ! Rendez-vous à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.