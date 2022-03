14118. Municipales 2014 : "On va trouver un terrain d'entente" indique Lailler à Caen

Depuis mardi soir, le Modem et l'Union des démocrates et indépendants ne forment plus qu'un : l'Alternative. François Bayrou et Jean-Louis Borloo ont annoncé qu'ils se présenteront ensemble aux élections à venir. A commencer par les municipales des 23 et 30 mars prochains.

A Caen, qui du candidat Modem, Philippe Lailler ou de la candidate UDI, Sonia de la Provôté mènera cette liste commune ? "La grande famille du Centre se réunit, c'est une très bonne chose", a réagi ce mercredi matin, Philippe Lailler. "(Avec Sonia), on va s'entendre, notre objectif étant que Philippe Duron s'en aille. Il ne faut pas brûler les étapes. Le problème ce n'est pas définir un nom, mais de définir un projet pour ramener de l'attractivité à Caen et nous ferons ainsi des alliances, et notamment avec Joël Bruneau de l'UMP."