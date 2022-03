Journée agricole pour la préfète de la Manche

C'est à une préfète extrêmement interessée et attentive à qui Philippe Dolley, agriculteur d'Hauteville-la-Guichard, a fait visiter son exploitation et son élevage de bovins à viande. Une visite que Danièle Polvé-Montmasson avait demandé dès son arrivée, à Pascal Férey, président de la chambre d'agriculture.

Acccompagnée, de Dominique Mandouze, directeur départemental des territoires et de la Mer, la préfète s'est vu remettre des doléances par les représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Des requêtes appuyées et expliquées par Pascal férey, ancien président du syndicat dans la Manche et actuel président de la chambre d'agriculture.

La visite se poursuit ce mardi après-midi avec une exploitation laitière et un élevage porcins à Feugères.