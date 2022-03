Sortir en région : mardi 5 novembre

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, c'est le salon du mariage au parc des expositions de Caen. Tous les professionnels du mariage seront présents, avec 85 exposants, sur plus de 1400 m² de stand. C'est de 16h à 20h le vendredi et de 10h à 19h samedi et dimanche. L'entrée est de 7€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Théâtre et musique ce mardi soir :

Soufre à l' Espace Jean Vilar d'Ifs à 19:30. Une relecture de La petite fille aux allumettes par la Collectif Aïe Aïe Aïe.

Expansion du vide au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne à 20h. Au bord du périph’, il y a un centre commercial. F. y travaille depuis 20 ans. Elle est caissière. Elle est même la meilleure employée.

Liszt et les Tziganes à l'Eglise Notre Dame de Gloriette de Caen à 20h. Rhapsodies et musiques tziganes hongroises par Ferenc Vizi et l'Ensemble Cifra. *

Impérial Brass Band au Forum de Falaise à 20h.

jazz au El Camino à Caen avec Estrabal à partir de 21h.

MANCHE

C'était hier la rentrée pour les enfants, mais ce n'est pas pour ça qu'on les oublie dans la Manche ! Cette semaine , allez voir « ENTRE CIEL ET TERRE » : des Contes & comptines pour les 0-3 ans, un spectacle itinérant présenté dans plusieurs villes du cotentin. RDV jeudi à La Glacerie pour la 1ère représentation. C'est gratuit. Plus d'infos sur www.ville-equeurdreville.fr

Ce mardi soir à l'archipel de Granville, vous pourrez voir Au fond du bois dormant, une Épopée pour enfants courageux. Il est question ici de menace, d’abandon, de perte d’identité, de forêt où l’on se perd. Et puis, c’est là sans doute l’essentiel, de ressources insoupçonnées et de forces que l’on se découvre pour combattre l’adversaire et guider les siens. Une quête identitaire inspirée du Petit Poucet, dont le personnage principal est une petite fille. La narration permet de proposer plusieurs versions de la même histoire, de relater les péripéties vécues par l’enfant tout en partageant son regard sur le monde. C'est à 18h30.

Ce samedi, 2ème édition de la soirée années 80 du rugby-club saint-lois et du Vire-Joigne FC. Au programme, de la musique années 80 avec Alpha Music New et King Music. Cette année, pas moins de 2000 personnes sont attendues, ne tardez pas pour réserver vos places. RDV samedi de 22 h à 4 h du matin au parc des expositions de Saint-Lô, déguisés c'est encore mieux. Remportez 2 entrées en appelant le 02 33 05 32 30 à la fin de la diffusion de ce RDV à 9h30 et 14h30.

ORNE

Ce mardi, cours de cuisine saison 6 avec l'Association Perche Gastronomie: Tartelette et tartare de Saint Jacques au beurre rouge pimenté, chips de lard Carré de veau, champignons des bois, crémeux aux noix Plus qu'une mise en bouche c'est tout un programme gustative et gastronomique que nous proposent les chefs de l'association Perche Gastronomie pour le 1er cours de cette nouvelle saison de cours de cuisine. Chaque participant prépare un menu pour 2 personnes sous la direction d'un chef de cuisine et repart avec ses préparations, les recettes et les conseils du sommelier de Perche Gastronomie. C'est à Mortagne au Perche à partir de 19h.

Ce mardi soir, ce sont six circassiens qui invitent le public du Quai des Arts à voyager dans leur univers merveilleux, dans un décor d'après-guerre, où tout est à reconstruire. Leur monde est fait de brique, de broc et de coquilles d’oeufs. Ils jouent, escaladent, volent, sous les yeux admiratifs de petits et grands. Les acrobaties sont bluffantes, mêlant la prouesse à la poésie. Un spectacle à voir en famille, pour rêver à un monde plus beau ! C'est à 20h30 au quai des arts d'Argentan.