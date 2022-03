Ce lundi soir découvrez le dernier extrait de Passenger dans 100% Ouest !

Il fait partie des belles histoires musicales de l'année. Il y a encore quelques mois, Passenger ne pensait pas triompher en France avec son tube "Let her go", enregistré il y a près de deux ans. Le succès est immédiat avec ce titre digne des plus belles berçeuses mélodique de la décennie.

Classé premier dans treize pays, son dernier album "All The Little Lights", paru en 2012, est, lui, entré dans le top 10 d’une dizaine de pays.

Sa voix devient à elle seule un instrument à part entière, encore plus puissant en acoustique.

Ce soir avant tout le monde découvrez le dernier extrait de Passenger "All The Little Lights". rendez à partir de 20h avec Ilias sur Tendance Ouest.