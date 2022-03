Jersey : deux naufragés rejoignent la côte à la nage

Dimanche 3 novembre, vers 19h45, les garde-côtes de Jersey alertent le Cross Jobourg car deux personnes sont portées disparues au large de l'archipel des Ecréhou, à bord d'un canot pneumatique.



Un important dispositif de recherche maritime, aérienne et terrestre est alors aussitôt déclenché, avec le concours de l'hélicoptère EC-225 de la Marine nationale, du canot de la SNSM de Barneville-Carteret ainsi que d'un hélicoptère des garde-côtes britanniques et des vedettes anglo-normandes de sauvetage en mer.



Les deux naufragés, tombés à l'eau, ont finalement réussi à rejoindre le rivage des Ecréhou à la nage, dans une eau à 15 degrés. Elles ont été prises en charge par les secours anglo-normands et évacuées vers Jersey à 23h15.