Au tribunal de Rouen : il grille un stop, un mort

Le 5 mars, un jeune homme terminait sa journée de travail. Il se rendit à un rendez-vous puis alla chercher de l’essence. A 19h15, à Motteville, il se présenta à l’intersection des D23 et D929 à bord de sa 106. La départementale 929, qui relie Yerville à Yvetot, le jeune homme la connaît bien puisqu’il habite à 6 km de là. Il ne marqua pas le stop et tourna à droite. Mais soudain, un automobiliste en Renault 19 qui venait de sa gauche fit un écart mais ne put l’éviter. La Renault se retrouva au milieu de la route principale. La 106 partit dans le fossé. Une seconde plus tard, la Renault 19 était percutée de plein fouet par un second véhicule qui se dirigeait vers Yvetôt. “Je n’ai rien vu. Il y avait de la circulation. J’ai entendu un grand boum puis j’ai perdu connaissance”, indiqua la conductrice. Le conducteur de la Renault décéda.

Le 22 octobre, le conducteur de la 106 a dû répondre de ses actes devant le tribunal de Rouen. “D’habitude, je m’arrête au stop. Ce jour là, je me suis arrêté sur mon sentiment”, a-t-il affirmé.

Il a été condamné pour homicide involontaire par imprudence à un an de prison avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 €. En outre, il devra payer à chacune des parties civiles près de 11 000 € de dommages et intérêts.