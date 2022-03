Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERT

La sérénade, de Mozart à Fauré

Chantée sous les fenêtres des dames, le cœur plein d’émoi et de tendres sentiments, la sérénade est à l’honneur dans ce programme d’œuvres tendres.

Pratique. Lundi 4 novembre, à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs : 10/20€. Tél. 02 35 98 74 78

Ayo, un phénomène au 106

Avec Ticket to the world, Ayo s’engage pour la paix et la tolérance et s’immisce dans le monde du rap, gardant toujours une inclination pour la soul et le reggae.

Pratique. Mercredi 6 novembre, à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs : 20 à 28€. 02 32 10 88 60, www.le106.com

SPECTACLE

Ljodohatt inspiré par la Norvège

Onze musiciens et comédiens mettent en scène des poèmes norvégiens, chantés, joués et déclamés dans un cabaret inédit à la croisée des genres.

Pratique. Mardi 5 novembre, à 20h30. Tarifs : 8/13/16€. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tél. 02 35 73 95 15

EXPOSITION

La Manche, notre frontière

Enrichie par de nombreux documents d’archives, cette exposition retrace l’évolution des échanges culturels ou commerciaux entre la France et l’Angleterre.

Pratique. Jusqu’au 25 janvier, Pôle culturel Grammont. Du mardi au samedi. Entrée libre. Tél. 02 35 02 54 95

Hommage à Martin Luther King

Au sein de la bibliothèque, cette expo photos retrace les différentes étapes de l’action menée par Martin Luther King en faveur de la défense des droits civiques.

Pratique. Jusqu’au 23 novembre. Bibliothèque municipale de Sotteville. Gratuit. Tél. 02 35 63 60 82

THEATRE

Victor Hugo à Charles Dullin

Marina Hands incarne le personnage controversé de Lucrèce Borgia, princesse italienne aux mœurs dissolues, utilisée par ses proches comme un outil politique.

Pratique. Mardi 5 et mercredi 6 novembre à 20h. Théâtre Charles Dullin. Tarifs 15/19€. Tél. 02 35 68 48 91

Théâtre de rue et humour noir

Dans une mise en scène à l’humour caustique, la compagnie Magik Fabrik propose des techniques efficaces pour se débarrasser des fâcheux et lutter contre la crise.

Mardi 5 novembre, à 13h30. UFR Sciences, site du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray. Gratuit

JEUNE PUBLIC - CINEMA

Qui voilà ? Nounourse !

Ce film de 2010 explore les tracas du quotidien des touts petits à travers les aventures de Nounourse et de ses amis. Un dessin animé de belle facture.

Pratique. Jusqu’au 5 novembre, Omnia République à Rouen. Tarifs 4/5,5 €. www.omnia-cinemas.com