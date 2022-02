Le Salon du Cheval, un avant-goût des Jeux Equestres Mondiaux en Normandie

Le calendrier sportif 2014 sera marqué par les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech. Une compétition majeure pour tous les profils de cavaliers, qui pourront concourir dans leur discpline de prédilection, et remporter des récompenses.

Et puisque la France accueille l'événement, à travers la Normandie comme région hôte, le Salon du Cheval se donne pour mission d'aborder toutes les disciplines, pour mieux médiatiser la compétition mondiale, peu connue du grand public, et pourtant incontournable pour qui aime l'équitation. Il y aura donc bien sûr des démonstrations de disciplines olympiques, à savoir le saut d'obstacles et le dressage, mais aussi d'activités plus discrètes comme le reining, la voltige, l'attelage, le polo, le horse-ball. Des initiations complèteront cette découverte, tandis que des cavaliers professionnels viendront à la rencontre des débutants.

Compte tenu de cet état d'esprit de mise en lumière de disciplines peu médiatisées, le salon dédiera toute une journée, le 1er décembre, aux activités para-équestres.

Les nouveautés

Temps fort de cette 42ème édition, le concours 3* de dressage, avec les meilleurs couples d'Europe. La discipline fera son grand retour et permettra de mieux comprendre la relation particulière qui lie l'homme et le cheval.

Par ailleurs, les enfants resteront plus que jamais les invités privilégiés, avec un village entièrement dédié aux poneys. Un parcours "Il était une fois les poneys" enchaînera les ateliers pour que les plus jeunes appréhendent mieux les chevaux. D'ailleurs, le tarif d'entrée pour les enfants de 6 à 12 ans a baissé pour être fixé à 8 euros, tous ls jours, y compris le week-end.

Avec 160.000 visiteurs attendus, et 1.800 chevaux répartis dans six carrières et plus de 450 exposants, le Salon du Cheval présentera toutes les facettes de l'équitation d'aujourd'hui, sur 85.000 m2, à Paris Nord Villepinte. Les cavaliers amateurs dénicheront notamment les derniers nouveautés pour s'équiper.