Hand/N1F : Colombelles battue par la jeunesse messine

“On a joué contre une équipe costaud, qui comptait quelques internationales jeunes que l’on retrouvera en LFH dans les années à venir, souligne Philippe Breysacher. On peut être performant malgré la jeunesse et c’est ce que mes jeunes joueuses doivent retenir.”

Du mieux offensivement

Rythmé et serré, le début de match avait lancé les débats sur des bases élevées. Malgré l’apport de Ouided Kilani (11 buts), Colombelles déplorait deux longueurs de retard à la mi-temps (11-13, 30’). Le suspense se prolongeait dans un second acte très enlevé. La gardienne colombelloise Rahma Tered brillait et ses partenaires ne lâchaient rien sur le terrain (17-16, 44’). Metz ne s’en laissait pourtant pas compter.

A la faveur d’un 3-0, les visiteuses repassaient devant et n’allaient plus lâcher leur (court) avantage. “On a réussi à proposer une jeu assez fluide dans les transmissions, ce qui n’était pas forcément le cas ces derniers temps, retient Philippe Breysacher. Quelque part, je suis fier car on a été dans le match toute la partie. Sur l’ensemble, il y a du mieux offensivement même si on manque de puissance dans les moments importants et on n’est également pas assez performant aux ailes.” Colombelles se rendra à Aulnoye samedi 2 novembre pour tenter de repartir de l’avant après deux défaites.