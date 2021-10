La critique du jour c'est un film d'anticipation/horreur , Infectés avec Chris Pine.









Quatre jeunes gens foncent sur l’autoroute en direction de l’océan, mais ils ne sont pas en route pour des vacances : ils tentent d’échapper à la fin du monde… L’espèce humaine est menacée par un virus mortel. Plus personne n’est à l’abri. Pour tenter d’échapper à la pandémie, Danny, son frère Brian, sa petite amie Bobby et une amie d’école, Kate, font route vers le sud-ouest des États-Unis. S’appuyant sur un souvenir d’enfance, Danny est convaincu qu’ils trouveront un refuge sur une plage de surfeurs isolée du golfe du Mexique. Là, ils pourront vivre à l’abri en attendant de revenir au monde. Leurs règles sont simples : prendre uniquement des chemins détournés ; éviter à tout prix les contacts avec d’autres humains. Pourtant, au fur et à mesure, leur rêve de survie va se heurter à des choix qu’aucun d’eux n’est prêt à assumer. Ils vont vite découvrir qu’aucun virus n’est plus dangereux que la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous...







C'est ce dernier point qui donne la malaise dans le film. Ce n’est pas vraiment les images mais ce lent cheminement des personnages vers leur perte d'humanité pour sauver leur peau. Une idée intéressante, que les producteurs ont essayé de valoriser tout au long du film avec des images soignés. Mais il y a quand même des problèmes dans le film. Comme le rythme qui est assez inégal, certains passages sont ennuyeux alors que d'autres sont assez prenants. On repère une montée en puissance qui atteint son apogée vers le milieu du film, dommage que le soufflé retombe assez vite dans la suite.

On a ici un film moyen, qui essaie de bien faire mais qui ne s'en sort pas tout à fait.







Infectés, c'est depuis mercredi au cinéma.