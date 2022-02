Sophie Maurin en concert ce vendredi à Bréhal !

Jeune, belle, musicienne et passionnée, Sophie Maurin vous enchantera par son bonheur de chanter et de jouer. De sa voix mutine et sensuelle subtilement revelée par les arpèges de son piano et d'un violoncelle, elle dévoile avec élégance et pétillance un univers à la fois mélancolique et enjoué.

A découvrir absolument en concert ce vendredi à la salle d'animation de Bréhal !

Tarif : 12/14€

Ecoutez, Patrice nous en dire plus.