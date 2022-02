Notre recette de la semaine : le gâteau de marrons au chocolat

Préparation : 30 mn

Cuisson : 10 mn

Ingrédients pour 6 personnes :

1 kg de marrons

200 g de chocolat noir

200 g de beurre

200 g de sucre en poudre

1 gousse de vanille

Glaçage et décor :

200 g de chocolat noir

6 marrons glacés

1 c. à soupe de sucre glace

Epluchage des marrons : avec un couteau pointu, entaillez l’écorce des marrons puis plongez-les dans l’eau bouillante et laissez-les bouillir 5 mn.



A l’aide d’une écumoire, retirez-les et pelez-les encore chauds. Puis mettez à cuire les marrons en autocuiseur (10 mn à partir de la rotation de la soupape).

Egouttez-les et passez-les au moulin à légumes (ou au mixeur). Incorporez le beurre en noisettes, et le sucre en poudre.

Faites fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie, puis mélangez-le à la pâte de marrons. Versez cette préparation dans un moule à manqué beurré. Laissez toute une nuit au réfrigérateur avant de démouler.Faites fondre encore au bain-marie, 200 g de chocolat. Une fois liquide et homogène, coulez-le en fine couche sur une plaque légèrement huilée.



A l’aide d’une spatule métallique, raclez cette couche en copeaux pour décorer le gâteau. Décorez de quelques marrons glacés et poudrez-le tout de sucre glace.