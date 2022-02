Rouen : les forains en colère ont bloqué les boulevards

Une opération escargot a eu lieu sur les boulevards en plein centre-ville de Rouen et notamment sur le quai Pierre Corneille. En cause : la colère des forains. Certains d'entre eux ne veulent pas de l'accord passé entre la mairie de Rouen et l'intersyndicale des forains. Ce dernier mentionnait notamment la nouvelle place de la foire qui a dû être décalée pour laisser place aux travaux des quais bas rive gauche.

Mais un problème subsiste : où peuvent-ils garer leurs véhicules ? Les forains avaient bien pensé au parking du Hangar 106, mais l'accès à la place leur est interdit. Face à cette situation quelques camions, bruyants par leurs klaxons, ont sillonné les boulevards rouennais provoquant des bouchons pendant au moins deux heures.