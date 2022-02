3 ans de prison pour agressions sexuelles sur 3 fillettes

Les faits se sont déroulés à Cherbourg du mois de janvier au mois de juillet 2012. Les victimes : 3 fillettes âgées de 4, 8 et 9 ans, dont deux sont les filles de la compagne du prévenu à l'époque.

Les soupçons ont porté sur lui après que des témoins ont rapporté à la mère que son compagnon avait été vu à la piscine en érection, l’une des fillettes dans ses bras. Interrogée, la plus jeune des fillettes indique : "Tonton Julien n’est pas gentil. Il me fait du mal, fait des gestes puis me demande d’aller chercher du papier toilette pour s’essuyer".

"Un liquide blanc et collant"

La copine de la sœur ainée, venue dormir pendant six jours chez son amie, a aussi subi les gestes du "tonton". "Je la kiffais cette gamine, elle était 'garçon manqué' et rigolote" se défend le prévenu à la barre. Il avait rejoint les deux mineures dans leur chambre au bout de 2 jours. Les enfants parleront d’un "liquide blanc et collant" sur elles et indiqueront être forcées de regarder sous peine d'être claquées.

Autre élément, l'historique des sites internet consultés par le trentenaire, qui fait apparaître des sites zoophiles et pédopornographiques.

Inscrit au fichier des délinquants sexuels

Le prévenu évoque une théorie du complot, pour lui ce sont les fillettes qui mentent. Mais le tribunal l'a condamné à 4 ans de prison dont 3 ferme pour agressions sexuelles, avec mise à l’épreuve de 2 ans, obligation de soins et de travail. Il devra verser 9300 euros aux victimes et à leurs mères. Il a aussi interdiction de séjourner dans la Manche et sera désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels.