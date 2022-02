Tribunal de Cherbourg : il se caresse devant sa fille de 8 ans

Le prévenu, un Cherbourgeois de 37 ans, est absent à l'audience du 8 décembre, devant le tribunal de Cherbourg. Il est jugé pour s'être masturbé à trois reprises devant sa propre fille.

A l'époque des faits, entre août et novembre 2013, la petite est âgée de 8 ans. C'est dans la maison de ses parents que l'homme se carresse devant la fillette. Des propos explicites de l'enfant alerteront la grand-mère.

L'homme, 6 mentions à son casier judiciaire, est condamné à 3 ans de prison dont un an et demi ferme, avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, obligations de soins, de travail et d'indemniser la victime à hauteur de 3000€. Son nom est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels (FIJAIS).