Départ en vacances : "fermeté" sur les routes de Seine-Maritime

Le préfet Pierre-Henry Maccioni a appelé les automobilistes à la vigilance et à la prudence lors de ce week-end chargé sur les routes. En effet, Bison Futé a classé "orange" ce vendredi 18 et samedi 19 octobre dans le sens des départs. "Il a donné pour instruction aux services de police et de gendarmerie d'être particulièrement mobilisés et de faire acte de fermeté sur les routes du département, explique la préfecture. Une attention spécifique sera portée aux jeunes et aux usagers de deux-roues, plus touchéspar les accidents. Aucune tolérance vis à vis des comportements dangereux ne sera accordée".

Le nombre de décès sur les routes du département, 38 depuis le début de l'année, "reste encore trop élevé".