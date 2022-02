Sortir en région : vendredi 18 octobre

CALVADOS

Samedi, venez découvrir la nouvelle saison culturelle à Moyaux. Pour l'occasion le groupe A fond d'cale viendra mettre l'ambiance avec leurs chansons festives et endiablées. Ce sera à 20h30 samedi.

Ce vendredi soir, samedi et dimanche, ne manquez pas "Tempus fugit", le spectacle du cirque plume à la colline aux oiseaux à Caen. Un feu d'artifice de situations cocasses spectaculaires et impressionnantes. C'est à 20h vendredi, samedi et dimanche à 17h.

Ce vendredi soir, le groupe Texas est en concert au Zénith de Caen. Vous avez pu gagner vos places et même une rencontre avec le groupe mythique grâce à Tendance Ouest ! Il reste encore des places à la vente. Ca commence à 20h.

En amont des jeux equestres mondiaux de l'an prochain, la presqu'ile de Caen vous invite demain à un grand show équestre sous chapiteau . Démonstrations de sauts d'obstacles, dressage, endurance, voltige et autres épeuves seront de la partie. Ce sont des cavaliers de niveau national et européens qui vont assurer le show. RDV demain à 11h, 14 h et 16h pour une durée d'1h15 à chaque fois, c'est gratuit !

MANCHE

Samedi, la ville d'Equeurdreville vous propose un RDV gourmand et équilibré : "les pieds dans le plat" organisé dans le cadre de la semaine du goût. RDV de 14h à 17h30 au totem, c'est gratuit !

Dimanche, gros match de Handball en perspective ! C'est le derby normand de N1 entre la JS Cherbourg 3ème, et Rouen 2ème. C'est à 16h au complexe Chantereyne. Il est conseillé d'acheter vos places en pré-vente jusqu'à demain 16h à Leclerc Tourlaville. Il restera quelques places pour le dimanche directement au complexe Chantereyne en vente à partir de 13h. A cette occasion, retrouvez Tendances Sport en direct du complexe Chantereyne avec les mauves de Cherbourg dimanche ! Vous gagnez vos places avec Tendance Ouest en appelant à la diffusion de cette chronique à 9h30 et 14h30.

Depuis jeudi, l'écume des films à Saint-Lô propose une rétrospective des Frères Coen au Cinémoviking. Ce vendredi soir à 20h (autre séance samedi à 14h) : "FARGO" (1996). Prix de la mise en scène au festival de Cannes 1996 avec dégustation de cookies et de coca-cola !

Samedi à 17h (autre séance le dimanche à 18h) : "Barton Finck" (1991), Palme d'or au festival de Cannes 1991. Soirée en présence de Youri Deschamps, critique de cinéma. Champagne californien (avec l'association St-Lô-Roanoke) et pizzas ! L'alcool est à consommer avec modération mais pas les films ! 1 film à 5,20€, 2 à 10,40€ et 3 à 12€.

N'oubliez pas, samedi, la 5ème édition des Saints Sauveurs du rock à Saint-Sauveur-Lendelin. Vous gagnez vos places avec Tendance Ouest en appelant à la diffusion de cette chronique à 9h30 et 14h30.

ORNE

Ce dimanche venez assister au courses du Pin sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Dès 13h30 : 7 courses de plats et d'obstacles. Des animations pour les enfants avec des jeux traditionnels normands, des initiations et des cours de poneys. Mais aussi un défilé d'attelages et une course de percherons. Plus d'infos sur www.coursesdupin.com

Beaucoup de report à La Luciole, le concert de Ben l'Oncle Soul prévu ce vendredi soir est reporté au vendredi 21 mars. Vos billets resteront valables, si vous voulez vous faire rembourser, vous devez vous y prendre avant le 18 novembre. Après l'annonce de l'arrêt maladie du chanteur Arno, son concert prévu samedi est reporté au vendredi 31 janvier 2014 à 21h. Là aussi, Vos billets resteront valables, et si vous voulez vous faire rembourser, vous devez vous y prendre avant le 19 novembre.

Ce week-end, ne manquez pas le salon du livre Nature et jardin à Réveillon. Dédicaces d'auteurs, jardins japonais, jardins éphémères, animations, expos... C'est gratuit et c'est à la salle des fêtes demain de 13h à 19h et dimanche de 11h à 18h.

L'asso la classe de Saint-Hilaire-sur-Risle vous propose 2 concerts ce week-end. Le rock de Bow Low ce vendredi soir à 21h et le jazz très années 40-50 avec le Dore-Marthouret Quartet samedi à la même heure.