Foire Saint-Luc à Gavray

La traditionnelle Foire Saint-Luc est de retour ce week-end à Gavray. Au programme pendant trois jours, stands de foire traditionnels (confection, objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, etc...), et des rendez-vous phares. Vendredi 18 octobre dés 6h : foire aux chevaux, chiens et volailles et samedi 19 octobre : vide-grenier, foire aux chiens et volailles. Sans oublier, la foire à la citrouille avec le concours de la plus grosse citrouille, concours de la citrouille décorée et concours de recettes.

L'entrée est gratuite. Parking payant.

Ecoutez, Guy Nicole, Maire de Gavray.