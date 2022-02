Pour 4 personnes

Préparation : env. 30 mn

300 g de rosés des prés

1 petit poireau

2 tomates charnues

4 tranches de pain de mie

60 g d’emmenthal fraîchement râpé

4 échalotes

1/2 c. à café de thym séché

Quelques brins de ciboulette

2 c. à soupe d’huile

Sel, poivre blanc

Lavez les champignons, et coupez-les en lamelles. Pelez et hachez finement les échalotes. Epluchez le poireau, fendez-le en deux dans la longueur et lavez-le soigneusement. Coupez les poireaux en tronçons de 1 cm. Lavez les tomates, équeutez-les et coupez-les en rondelles.

Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y revenir les échalotes, puis les poireaux et les champignons, et faites cuire le tout à feu vif jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée. Poudrez de thym, salez et poivrez.

Faites griller les tranches de pain. Etalez dessus les champignons puis les rondelles de tomates. Salez, poivrez et parsemez d’emmenthal.

Placez les toasts sous le gril du four pendant quelques minutes, jusqu’à ce que le fromage commence à blondir. Lavez la ciboulette, hachez-la et parsemez-en les toasts. A table!