Un aller et retour à Pékin en camping-car

Verson-Pekin-Verson, l'itinéraire peut paraître insensé, mais c'est bien le pari qu'a décidé de relever, Sylvain Jacqueline, propriétaire de la concession Jacqueline à Verson (Calvados). Mieux, il a décidé de le faire en camping car ! Mais ' par manque de temps ”, il ne prendra pas part physiquement au départ, le 1er juin prochain. Il a confié son véhicule d'une valeur de 60 000 euros à un couple de jeunes retraités parisiens qui sera chargé de le mener à bien tout au long des 12 pays traversés.

“ C'est la première fois qu'est organisé un périple sur 30 000 km avec des touristes ”, annonce-t-il fièrement, avant de rappeler qu'il “ ne s'agit pas de partir à l'aventure, puisque que l'itinéraire est encadré par la Fédération française de camping caravaning et par le Raid des Baroudeurs qui a mis sur pied une caravane de 50 camping-cars pour ce périple ”. N'empêche qu'il faudra avaler 333 km en moyenne par jour, en trois mois !



“Pas peur des 30 000 km”



Si pilotes et partenaire, semblent partager la même fascination pour le raid qui les attend, ils semblent poursuivre des objectifs différents. Pour Sylvain Jacqueline, “ il sera très intéressant de tester nos produits, d'autant que les mécaniques sont aujourd'hui beaucoup plus endurantes qu'il y a 20 ans ”. Le couple Ribaut qui sera lui au volant, nourrit des rêves moins terre-à-terre, si pressé de se retrouver sur la “ mythique route de la soie ”. “ Les 30 000 km ne nous font pas peur ; ce qui nous fait peur c'est la retraite télé-canapé ”, assure Dominique Ribaut, 63 ans, qui conduira le camping car, avec sa femme Anne-Marie. “ C'est une question de mental et d'envie et nous faisons confiance à l'organisation ”, poursuit-il.



Cette grande virée en camping-car sur deux continents ne sera pas sans avoir un coût énergétique important. A raison de 3 000 litres d'essence brûlés par camping-car, le raid et sa cinquantaine de véhicules devraient coûter l'équivalent d'environ un aller-retour par an entre Caen et Paris avec une voiture moyenne, pendant... 80 ans.



Pratique . Pour suivre le camping-car au jour le jour pendant le raid, du 1er juin au 30 septembre, se connecter à www.paris-pekin-camping-car.com.



