CAEN-MILAN (3-0) : Malherbe fête dignement son centenaire

Le groupe milanais n’était certes pas au complet. Les stars brésiliennes Kaka et Robinho, ou encore les Italiens Stephan El Shaarawy ou Mario Balotelli n’avaient par exemple pas fait le déplacement, mais les Caennais n’en ont eu que faire. Ils ont attaqué tambours battants la rencontre, pour mettre à mal une équipe composée notamment de Philippe Mexès, Antonio Nocerino, Alessandro Matri et l’ancien Caennais, Mbaye Niang.

Il n’était pas question que les visiteurs, aussi prestigieux soient-ils, ne viennent gâcher la fête. Fayçal Fajr, d’un maître coup-franc, permettaient à Vasconcelos de se chauffer (2e). Mais suite à une déviation de Mathieu Duhamel, le portier lombard ne pouvait de nouveau que repousser le ballon. Jean-Jacques Pierre en embuscade délivrait les 14 000 spectateurs présents (1-0, 4e), pour ce match phare du centenaire du club.

Malherbe continuait à mettre la pression sur le but italien, jusqu’à ce que Mathieu Duhamel ne double la mise, après avoir été parfaitement lancé en profondeur (2-0, 20e). En seconde période, les Caennais s’offraient le luxe d’ajouter un troisième et dernier but. Lancé dans le dos de la défense, Fodé Koïta prenait de vitesse Riccardo Saponara avant de tripler la marque (3-0, 55e). Les Milanais ne revinrent jamais dans la partie.



Match amical international

SM Caen (L2- FRA) - Milan AC (ITA) : 3-0 (2-0)



Composition de départ

SM Caen : Perquis, Calvé, Appiah, Pierre, Raineau, Seube, Kanté, Fajr, Kodjia, Autret, Duhamel, entr : Patrice Garande

Milan AC : Vasconcelos, Mexes, Saponara, Emmanuelson, Rondanini, Mastalli, Matri, Nocerino, Constant, Niang, Zaccardo, entr : Massimiliano Allegri