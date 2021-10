Rock'n'Soul Music à Caen

À Caen, la place Courtonne résonnera au son du Rock cet été.

À l'occasion de la tournée Ricard S.A Live Music, les BB Brunes et V.V. Brown se sont donné rendez-vous pour un concert gratuit le mercredi 2 juin prochain. L'évènement n'est " que " le deuxième des huit qui composent la tournée à travers la France entière, et rythment l'été depuis plus de vingt ans. Pour les plus connus, Johny Hallyday, Les Rita Mitsouko, Jimmy Cliff, James Brown, Oasis, Lenny Kravitz ou encore Maroon 5, impossible de citer tous les grands talents qui ont foulé les scènes du Ricard S.A Music Live.



Quatre lettres, deux noms

Cette année, du 27 mai au 16 juin, les BB Brunes, les “quatre garçons dans le vent”, qui règnent en maître sur la scène Rock tricolore, raviront leur jeunes groupies de rythmes exaltants à la Dutronc. Puis c'est la force folk-soul de V.V Brown qui viendra charmer le public. Cette jeune auteur-compositeur anglaise de 26 ans ne manquera pas d'antonner son dernier tube, “Shark in the water”.

Pratique : Ricard S.A Live Music, place Courtonne à Caen, mercredi 2 juin, entrée gratuite.