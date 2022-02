Marc Lepesqueux veut construire un bateau 100% Normand

Construire un bateau fabriqué de la quille au mât en Basse-Normandie : voilà le défi que se lance le skipper manchois Marc Lepesqueux, installé à Port Dielette.

Il prépare un Class 40 dernière génération, un bateau de 12 mètres de long qui sera conçu par des entreprises de la Manche et du Calvados, basées à Caen, Honfleur, Cherbourg ou Saint-Vaast-la-Hougue. Conception, construction, équipement, accastillage, matage, sellerie mais aussi soudure... Marc Lepesqueux, qui a participé à la conception du bateau en tant que consultant, veut pouvoir faire le maximum dans sa région.

Plus cher qu'en Chine

Une démarche peu commune quand on sait que la majorité des bateaux de course sont aujourd'hui construits en Finlande, en Chine, Nouvelle-Zélande ou en Tunisie. "Certes, cela représente 5000 heures de travail par bateau donc le coût de la main d'oeuvre n'est pas le même en France qu'en Chine. Mais il y a quelques avantages, comme celui de pouvoir voir le bateau pendant sa construction," indique le skipper.

Marc Lepesqueux espère mobiliser les collectivités locales autour de son projet, car le coût du bateau est estimé à 450 000 euros, sans compter le coût de fonctionnement. "C'est un bateau normand qui sera une vitrine pour la filière nautique régionale, de grande qualité. Si je gagne la route du Rhum, il y aura des retombées et pourquoi pas d'autres bateaux du même modèle à construire !"



Le chantier devrait être lancé début novembre, car le temps est compté. Le bateau, le Class 40, devra être dans un an au départ de la Route du Rhum 2014, et peut être avant à celui de la Normandy Channel Race.

BONUS AUDIO : Marc Lepesqueux nous parle de son projet