De la voile avec Marc Lepesqueux qui a franchit la ligne d'arrivé à 16h30 ce samedi 20 novembre à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le skipper bas normand termine 12e de la catégorie class 40 sur la Route du Rhum.

On attend encore Tanguy de Lamotte et Arnaud Daval en Guadeloupe. Au dernier pointage, ils étaient respectivement 15e et 25e.