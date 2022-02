Dieppe : une vaste "arnaque à la zaïroise" démantelée par la police

Un homme de 25 ans a été arrêté le 4 octobre dernier pour escroquerie et tentative d'escroquerie auprès de quatre établissements bancaires à Dieppe. La brigade financière de la Sûreté départementale de Rouen estime le préjudice à 31 000€. Les faits commencent le 19 septembre dernier, lorsque un individu, muni d'un passeport, a souhaité envoyer un mandat cash vers la Banque postale de Montparnasse à Paris. Il voulait transférer 4 500€. Dans la capitale, un second individu s'est présenté à La Poste pour récupérer l'argent. Les agents postaux ont alors constaté qu'il avait une fausse pièce d'identité et ont refusé de lui donner l'argent. Essuyant le refus, l'homme s'est enfui avant que la police n'arrive sur place.

Arnaque à la zaïroise

Rapidement, les responsables de La Poste de Montparnasse se mettent en lien avec la brigade financière de la Sûreté départementale de Rouen. Ensemble, ils remontent jusqu'à l'individu qui s'était présenté à Dieppe, souhaitant envoyer le mandat cash. Cet homme s'avère être la mule du commanditaire parisien. Ensemble, ils font des arnaques à la zaïroise autrement dit, ils volent des papiers à des individus, ouvrent des comptes en banque dans différents établissements, alimentent les comptes grâce à des chèques volés. Des opérations faites très rapidement, le temps que les banques s'aperçoivent des vols opérés. Le 4 octobre dernier, l'homme de 25 ans est finalement arrêté à Dieppe. Ce jour-là, il est venu retirer son courrier à La Poste puisqu'il a un compte en poste restante, son courrier est envoyé dans une boîte de l'entreprise.

Il récidive

Il détient un passeport falsifié, un document déclaré volé depuis le 13 août 2013. La victime est originaire d'Aix-en-Provence. Après une brève recherche, les policiers de la brigade financière s'aperçoivent que le mis en cause fait déjà l'objet d'une condamnation avec sursis pour des faits similaires. Incarcéré à la maison d'arrêt Bonne nouvelle de Rouen, il a reconnu les faits. Il sera jugé le 20 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Dieppe pour escroquerie en bande organisée.

Actuellement, quatre établissements ont été victimes de cette arnaque, un cinquième est actuellement en train d'évaluer ses dégâts. Les préjudices pourraient atteindre les 40 000€.