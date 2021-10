Dieppe. À Dieppe, inquiétude quant à la distribution du courrier

À Dieppe (Seine-Maritime) et dans les 23 communes alentour, certains habitants n'auront bientôt plus leur courrier le matin. C'est l'inquiétude des facteurs alors que se prépare une réorganisation du centre de distribution de la Poste à partir d'octobre 2018. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne.

Trois postes supprimés

"Un certain nombre de tournées vont être retirées et trois postes vont être supprimées", affirme Olivier Lehoux, délégué du syndicat Sud PTT. Un chiffre considéré comme "conséquent" sur le site de Dieppe avec pour conséquence une durée plus longue pour les autres tournées.

Certains facteurs seront ainsi amenés à effectuer leur tournée jusqu'à 15 heures voire 16 heures. "Les usagers sont habitués à avoir leur courrier le matin et là ça n'arrivera qu'en fin d'après-midi, ce n'est pas correct notamment pour les entreprises", poursuit Olivier Lehoux.

Moins de courrier

Pour la direction de la Poste, cette réorganisation fait suite à la baisse constante du trafic courrier. Même si, dans le même temps, les livraisons de colis sont à la hausse.

Pourtant, Olivier Lehoux note que la charge de travail n'a pas diminué. "Il y a des tournées qui sont faites par des intérimaires ou par des CDD, car nous sommes en sous-effectif." Les habitants des communes concernées rapportent d'ailleurs leur "mécontentement" quant à cette réorganisation, d'après Olivier Lehoux qui est facteur sur le terrain.