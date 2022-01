La victime la plus sérieuse, a dû être désincarcérée. On ne connaît pas encore la gravité de ses blessures. Une autre personne a été plus légérement touchée.

Selon nos informations, l'un des véhicules serait sorti trop vite du rond-point situé quelques emcablures au-dessus avant d'aller percuter la voiture qui arrivait de Saint-Lô.

L'accès à la route de Coutances par le bas a été bloqué plusieurs minutes par les forces de l'ordre.