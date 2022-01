Elbeuf : les mammouths s'installent à la Fabrique des savoirs

Les mammouths et autres rhinocéros laineux font leur grand retour près de la Seine. La Fabrique des savoirs reçoit l'exposition "La Seine au temps des mammouths" à partir du 8 octobre. Il y a 3 millions d'années, la vallée de la Seine était peuplée de gros mammifères type mammouths, ours et lions des cavernes. D'ailleurs des fossiles y sont trouvés. C'est dans cet univers d'antan que les visiteurs seront plongés.

L'exposition, ouverte jusqu'au 9 mars 2014, présentera des reconstitutions de la faune, de la flore et le l'environnement au temps du paléolithique.