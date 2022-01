Gagnez la nouvelle DS de Nintendo sur Tendance Ouest

La 2DS présentera l'ensemble des fonctionnalités de la 3DS, à l'exception du mode relief. A la différence de ses aînées, la console proposera un design plat, impossible à plier en deux. La machine sera disponible en deux coloris, en noir et bleu ou en blanc et rouge. Son prix devrait avoisiner les 130€.

La nouveauté sera capable de faire tourner des jeux du catalogue 3DS et DS. Pour accompagner son lancement, Nintendo sortira le 12 octobre prochain la nouvelle mouture "Pokemon", "X" et "Y".

Le 8 novembre, les joueurs devront actionner leurs méninges pour l'arrivée de "Professeur Layton et l'héritage des Aslantes", sixième volet de la saga. Courant novembre, "Mario Party : Island Tour" et "The Legend of Zelda : A Link Between Worlds" se montreront. Pour "Scribblenauts Unlimited", les joueurs devront patienter jusqu'à décembre.

Pour gagner votre Nintendo 2DS envoyez par SMS le code "Tendance" au 7 11 12 (0.50€ + coût d'envoi de votre message).

Retrouvez Player One à St Lô près du théâtre.