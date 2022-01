Ce lundi soir, découvrez Drake la nouvelle sensation RnB US dans 100% Ouest

Ce morceau electro soul, sur lequel figure le producteur Majid Jordan, est l’une des nombreuses pépites de l’album Nothing Was The Same, qui s’est classé directement en tête des charts américains, avec plus de 650 000 exemplaires vendus en première semaine.

Clip-court métrage de 7 min, "Hold on we're going home" se la joue film dramatique et d'action et envoie de la baston et des coups de feu pour nous vendre Drake, comme le prince bad boy des temps modernes.

