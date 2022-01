Sortir en région : vendredi 4 octobre

CALVADOS



Dimanche RDV pour la 10ème édition de la journée FAIRE-PLAY à Vire. Une journée franco-britannique où se mêleront de nombreuses animations pour toute la famille. RDV dimanche à l'hippodrome de Vire de 10h à 18h l'entrée est gratuite.





C'est demain à 14h30 qu'il faut applaudir Mickaël Miro lors de son showcase à l'espace culturel Leclerc de Caen. Charlotte a gagné sa rencontre en tête à tête avec le chanteur grâce à nous mais vous pourrez vous aussi l'entendre chanter et vous faire dédicacer photos, posters ou albums !





Ce week-end, c'est la 2ème édition du festival Rock'n roll & country au Joli pont de Coudray à Amayé sur Orne. Il y aura des démonstrations de country, un repas dansant et des initiations dans un ambiance cow-boy.





Enfin la pomme est à l'honneur dimanche au parc Claude Decaen à Caen. Animations festives, repas champêtres et démonstrations dès 12h30.

MANCHE

Ce week-end c'est le 11ème festival des coquillages et des crustacés à Granville. L'événement "Toute la mer sur un plateau" se tiendra sur le port de pêche. Sur plus de 2500m², différents espaces seront proposés pour mettre en avant les produits de la mer.Plus d'infos et interview complète à retrouver sur tendanceouest.com







David Caroll, un Irlandais bordelais, viendra chanter à Avranches ce soir au O'Baray'o. Ambiance blues et folk !



Ce soir, concert caritatif à Saint Lô. Les Happy gospel singers chanteront à l'église sainte croix. Un concert gratuit, vous laissez un don de la valeur de votre choix si vous le souhaitez. Ils seront ensuite envoyés à l'association Waaldè pour aider les femmes à travailler au burkina fasso, et pour la rénovation d'une bibliothèque et l'envoi d'un container. C'est ce soir à 20h30.





Ce soir et demain, venez applaudir U2, Renaud, Téléphone, Trust ou encore Queen ! Comment ça vous avez du mal à y croire ?? Bon c'est vrai, ce ne sont pas exactement eux mais c'est tout comme avec le festival Valise & rock de Sartilly. Pendant 2 jours, des groupes de cover viendront faire vivre ou revivre les morceaux de ces légendes de la musique. Vous pourrez aussi applaudir hot rod 56.

RDV dès ce soir 20h à la salle culturelle de Sartilly pour les 1ères représentations ; c'est aussi demain même heure.

ORNE



Le groupe Royal Southern Brotherhood, composé d'artistes mythiques de la scène blues se produira dimanche à la Luciole à Alençon ! Ce sera à 18h.







Un jeune homme (21 ans) de Flers fait des études dans le cinema.

Passionné il a réalisé (sur 2 ans) un moyen métrage sur Flers (45 min) qui sera diffusé le dimanche 6 octobre au cinéma les 4 vikings à Flers. (2 € l'entrée ). Il a reçu le soutien de nombreux commerçants, de la mairie, d'1 cascadeur et d'1 chanteuse américains tous les 2.

Ca s'appelle "le rendez-vous", C'est une comédie dramatique avec des bénévoles tous flériens tourné à Flers en priorité avec quelques scènes aux Etats-Unis.

RDV dimanche à 14h30.





N'oubliez pas à Alençon, samedi et dimanche , Ferme en fête s’installe à ANOVA. A l’honneur cette année, les produits du terroir et le cheval !

Vivez l’expérience de la vie à la ferme, retrouvez les produits du terroir au cœur du village gastronomique. Des animations non-stop sont programmés pendant tout le week end.