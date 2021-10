La réforme des retraites

1 - Maintenir le système par répartition 'même s'il est nécessaire d'encourager les dispositifs d'épargne retraite”.

2 - Objectif : un “retour à l'équilibre des régimes de retraite (pour 2020 ou 2030), et non pas simplement la réduction de leur déficit”.

3 - Le gouvernement “refuse de réduire le niveau de vie des retraités d'aujourd'hui pour résoudre les difficultés des régimes de retraite. Leur pouvoir d'achat restera garanti par l'indexation des pensions sur les prix”.

4 - “Ne pas réduire les déficits en baissant les pensions des retraités de demain.”

5 - “Le gouvernement proposera des mesures pour permettre aux Français de connaître plus tôt dans leur carrière leurs droits à retraite et d'utiliser les dispositifs permettant d'améliorer leurs futures pensions...”

6 - Pas de hausse des impôts et des cotisations sociales.

7 - Augmenter la durée d'activité : “seule solution à la fois juste et efficace” pour faire face au vieillissement de la population, “sans préjuger du levier utilisé (augmentation de la durée de cotisation, recul de l'âge légal de départ)”.

8 - “Le changement sera progressif.”

9 - “Répartir équitablement l'effort entre les assurés”.

10 - Emploi des seniors : “changements profonds en matière de politique des ressources humaines, de conditions de travail et de déroulement de carrière”.

11- Préserver un système “profondément solidaire”.

12- “Contribution supplémentaire sur les hauts revenus et les revenus du capital. S'agissant des particuliers, cette contribution ne donnera pas droit à restitution au titre du bouclier fiscal. Ces prélèvements supplémentaires seront affectés au financement des mécanismes de solidarité, à travers le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).”

13 - “L'équité de la réforme suppose que l'augmentation de la durée d'activité concerne l'ensemble des Français, du public comme du privé.”

14 - Rencontres périodiques avec les partenaires sociaux “afin de s'assurer du respect d'objectifs essentiels pour la sauvegarde de nos régimes de retraite, par exemple le maintien d'un taux de remplacement satisfaisant ou l'amélioration du taux d'emploi des seniors”.







