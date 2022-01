Sortir en région : jeudi 3 octobre

CALVADOS



Dimanche c'est l'édition 2013 de l'Amfrevillaise, une randonnée à la fois pedestre avec un circuit de 9km et destinée aussi aux VTTistes.

Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce mercredi soir.







La S.P.A de Basse Normandie, située à Verson, organise des Portes Ouvertes samddi et dimanche à partir de 13 heures.

Apres l'été le refuge est encore bien rempli, chiens,chats et chatons attendent la chance d'avoir une famille.

SPABN Route de St Manvieu -Norrey 14790 Verson (sortie 48 sur l'A84,direction St Manvieu Norrey)







N'oubliez pas, samedi, Mickaël Miro sera en showcase à l'espace culturel Leclerc de Caen ! Dès 14h30, vous pourrez l'écouter en chansons et profiter d'une séance de dédicaces de son nouvel album, le temps des sourires. Vous pourrez aussi découvrir son nouveau single : « go,go,go ».

MANCHE

Jusqu'à dimanche c'est la Foire de Saint-Lô au parc des expositions. L'Alsace est l'invitée d'honneur de cette édition 2013. Objectif : mettre en scène et donner de l'importance à cette région. Plus d'infos avec Philippe Bertin, organisateur du pavillon d'honneur. C'est ouvert de 10h à 19h, jusqu'à 23h vendredi et samedi. L'entrée est de 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.







Aujourd'hui, c'est la journée Multi-sports à Cherbourg valides-handicapés à Cherbourg. Vous pourrez découvrir plusieurs activités sportives adaptées à tous. Des sports à pratiquer ensemble pour une grande convivialité. Du foot, de la danse, de la pétanque, du basket... Venez de 10h à 16h au stade Maurice Postaire de Cherbourg, c'est gratuit.







Il y a de la chanson à Granville ; Alex Beaupain, adepte de la chanson française traditionnelle. Il a sorti « après moi le déluge » son album au mois d'avril.

Il est ce soir à l'Archipel à 20h30. Les places sont de 10 à 16€

ORNE

L'association Trottoirs mouillés dans l'Orne vous propose de fêter ses 20 ans en musique ! Un festival de jazz est organisé pour l'anniversaire de vendredi à dimanche.

RDV vendredi à 21h à Dompierre pour la 1ère date. Les places sont en vente dès maintenant dans les offices de tourisme de Domfront, Bagnoles de l'Orne, la ferté macé et Flers. Plus d'infos sur







Quelques infos sur les prochains concerts de la luciole : Le concert de FAUVE samedi 12 ,affiche complet !

Le concert After work - accès libre d'*Uni-T*, initialement

programmé au jeudi 3 octobre à 19h est reporté au jeudi 24 octobre.

Enfin, l y a une 1ère partie au concert de Joseph ARTHUR vendredi 4

octobre 2013 à 21h, assurée par René LOPES.







Bourse aux vêtements et articles de puériculture ce week-end à la ferté macé.

DEPOT demainde 13h30 à 19h00. VENTE : Samedi 5 Octobre

de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h00 et puis Dimanche 6 Octobre après midi de 14h à 17h00. C'est à la salle Guy Rossolini près du stade.