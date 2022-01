Ce mercredi, soirée carte blanche hip-hop au Cargö !

Zerolex, est défricheur marsupial et génie bigarré, patient et passionné du pendant Beatmaking du HipHop aux productions classieuses. Producteur exécutif et laborantin génial de sa propre musique, il insuffle à lui seul la générosité et le funambulisme Live des cordes d’un groupe entier.

À grand renfort de basses ronronnantes, le Perfect Hand Crew distille un son définitivement anglais à qui veut l'entendre. Grime, trap, garage, bassline, constituent le noyau dʼune équipe dont lʼobjectif est de réunir fans de hip-hop et amoureux des dancefloors qui sentent la sueur.

C'est ce mercredi au Cargö à Caen et la soirée et gratuite !

