La foire de Saint-Lô 2013 invite l'Alsace

Muriel de la Croix, directrice du parc des expositions de Saint-Lô et commissaire de la foire depuis l'année dernière souhaitait renouveler la manière de "mettre en scène" l'invité d'honneur et lui donner beaucoup plus d'importance.

Pour remplir cette mission, elle a fait appel à un prestataire connu et reconnu pour son savoir-faire en la matière : Philippe Bertin. Celui qui a été durant 15 ans le directeur du Parc Expo de Caen et surtout le créateur des expos événements de la Foire de Caen à entièrement conçu l'espace réservé à l'Alsace avec un vrai marché traditionnel comme on en trouve sur les bords du Rhin.

Si la présence de l'invité sera cette année particulièrement mise en valeur, la vocation première de la foire reste sa dimension commerciale. Un aspect essentiel pour le maire de Saint-Lô François Digard.

Pratique

La foire de Saint-Lô est ouverte du 2 au 6 octobre de 10h00 à 19h00, avec deux "prolongations" vendredi et samedi jusqu'à 23h00. Entrée : 3 euros.