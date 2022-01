Duo Normand : le record est enfin tombé !

Une heure, quatre minutes et 10 secondes. Il fallait bien l'écrire en toutes lettres pour y croire ce dimanche soir à Marigny. Même s'ils étaient venus pour ça, peu nombreux étaient les observateurs à prédire que Durbridge et Tuft feraient tomber le record de Voigt et Boardman.