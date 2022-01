Maude dévoile son clip "Love Not Money". Découvrez-le !

Maude est l'une des révélations dance de ces dernièrs mois. La Cannoise de 26 ans a participé à la 5e saison des "Anges de la téléréalité" ce qui lui a permis de montrer au grand public qu'elle possède un véritable talent vocal.

Son premier single enregistré cette année aux Etats-Unis "Love Is What You Make Of It" s'est retrouvée dans les premières places des téléchargements. De plus, elle a vendu plus de 30.000 copies dans la France.

Pour de nouveau intégrer les charts Maude nous présente son dernier clip : Love is Not Money.

L'artiste récidive, le tout sur des sonorités pop et des paroles en anglais la jeune chanteuse chante en français sur les couplets.