Un nouveau parti politique lancé à Caen

"Nous sommes partis d'un constat : le citoyen est coupé du politique et ne comprend plus les décisions prises en son nom", indique Béatrice Hovnanian, déléguée régionale. Le Rassemblement Citoyen est un parti créé par CAP 21, le parti du "vote blanc", Newmanity et plusieurs autres associations afin de lutter contre la rupture du dialogue politique.

"Son action s’articule autour de quatre piliers fondateurs : le renouvellement de la démocratie, la transition économique, écologique et sociale, la sécurité humaine et l’Europe des Citoyens."