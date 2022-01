Prix Bayeux : la présidente du jury Christiane Amampour décommande

Pour des raisons professionnelles, la journaliste américaine vedette Christiane Amampour, chef du service international de CNN, a fait savoir à l'organisation du Prix Bayeux des Correspondants de guerre qu'elle n'assurerait pas la présidence du jury comme cela était prévu.

Un coup dur pour l'événement bayeusain qui avait réussi à séduire et intéresser une énorme vedette de l'information, reconnue internationalement. Mais, à la veille de sa 20e édition, le prix dédié au métier de reporter de guerre, qui avait déjà vécu pareille mésaventure avec Christine Ockrent et Jean Daniel à ses débuts, a acquis suffisamment d'aura et d'expérience pour rebondir.

Du 7 au 13 octobre, le remplaçant de Christiane Amampour sera tout simplement un des meilleurs photographes de guerre du globe : James Nachtwey. Invité spécial de cet anniversaire avec une exposition au MAHB et une au Radar, le photographe américain, déjà primé à Bayeux, a accepté d'endosser cette responsabilité.