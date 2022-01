Pêche aux moules et aux huîtres interdite à Hauteville-sur-Mer

La cause : une analyse menée par l'Ifremer faisant état d'une pollution dont l'origine reste pour l'heure inconnue. Si la justice devra déterminer les responsables après une plainte des professionnels du secteur, l'activité n'en n'est pas moins à l'arrêt.

Ces professionnels qui ont dû rappeler trois jours de production, et qui ne peuvent plus l'exploiter avant que des résultats d'analyse ne viennent contredire la présence de cette pollution. Une attentte qui peut osciller entre quelques jours et quelques semaines.