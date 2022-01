Près de Rouen, ils tentent de voler plus de 150 litres de carburant

Rue Désiré Granet à Saint-Etienne-du-Rouvray, l'alarme de l'entreprise s'était déclenchée. Sur place, deux gros bidons de carburant étaient posés à côté d'un camion, l'un d'eux encore relié au véhicule. La société de surveillance a indiqué aux policiers que deux individus avaient fui par l'arrière du magasin. Ils ont réussi à s'échapper en passant au dessus du grillage, le long duquel ont été retrouvés six bidons de carburant de 25 litres chacun.

Les recherches des malfaiteurs se sont poursuivies dans la rue où une Peugeot 206 était stationnée. A l'intérieur, deux blousons étaient posés sur le siège passager. Un peu plus loin, rue Lazare Carnot, deux individus, sentant le carburant et correspondant à la description donnée aux policiers ont été interpellés. Âgés de 45 et 31 ans, tous deux sont Arméniens et vivent dans un foyer à Rouen. L'un des deux avait les clés de la voiture dans ses poches. Ils ont été emmenés à l'hôtel de police de Rouen.