Justin Timberlake sort un nouveau single

Il aura sorti plus d'albums en 6 mois qu'en 8 ans d'absence. Pendant ce laps de temps il s'est consacré à sa carrière d'acteur ("The Social Network", "Time Out"...).

Aujourd'hui il veut marquer son retour sur la scène musicale, le renouveau de MySpace en est l'une des preuves.

Il sort aussi des disques et après avoir dévoilé "The 20/20 Experience" il continue sur sa lancée avec "The 20/20 Experience 2 of 2".

Voici "KTO" un extrait du disque dont la sortie est prévue le 30 septembre.