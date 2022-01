Sortir en région : lundi 23 septembre

CALVADOS

La cart@too est partenaire de tous les Bas-Normands de 15 à 25 ans. Avec cette carte, vous pouvez profiter de nombreux avantages pour vos loisirs. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur cartatoo.region-basse-normandie.fr ou dans les relais près de chez vous.

Staff Benda Bilili sera en concert au BBC d’Hérouville demain à 20h00. Un groupe insolite composé de 5 chanteurs guitaristes congolais paraplégiques. Ils ont connu une fantastique "success story" avec leur premier album très très fort. Les tarifs évoluent entre 14 et 21 euros.

Profitez de votre temps libre pour en savoir plus sur le SMC. Découvrez ou redécouvrez les temps forts du club caennais depuis sa création en 1913. Maillot, chaussure, photos, ballons, tout a été gardé par des supporters collectionneurs. Rendez-vous à la salle du Scriptorium de l’hôtel de ville jusqu’au mardi 29 octobre.

MANCHE

Depuis ce lundi et jusqu'à vendredi, le festival Les Mercurielles fait son retour pour une 13ème édition. Le thème de cette année est "l'apprentissage en littérature". Durant la semaine, vous pourrez aussi profiter d'une rencontre littéraire et d'un spectacle.

Pour les ateliers ils sont gratuits et ouverts à tous mais il faut réserver à la bibliothèque Raymond Queneau de Cherbourg au 02 33 44 73 73.

Le Grand Bal Z'Arts revient pour sa 5ème édition ce samedi 28 septembre au Grand-Celland (50370). Le festival de brouettes décalé est de retour pour le plaisir des petits et des grands ! Il y aura encore des brouettes volantes, des sketches et de la musique. Pour retrouver le programme complet connectez-vous sur www.lgbz.org.

Jeudi vous allez passer une soirée anglophone à Avranches. Une soirée de conversation anglaise aura lieu au Pub Le Big Ben. Pour converser dans la langue de Shakespeare, rendez-vous à partir de 18h, Place Littré.

ORNE

Vendredi, samedi et dimanche il y aura aussi le festival fil et dentelle à Alençon, une première édition définie comme une grande fête autour du fil, de la dentelle et de l'aiguille dans la ville d’Alençon. Vous retrouverez un salon, des ateliers découvertes, des démonstrations, des expositions, et bien d’autres animations sont prévues pendant les trois jours.

Dimanche vivez à fond la caisse ! C’est la 8ème édition de ce véritable petit musée de l’automobile. Après un défilé à travers la ville, dès 9h30, les belles cylindrées se stationneront au Carré du Perche pour se laisser admirer, ausculter toute la journée. Une présentation détaillée de ses belles carrosseries toutes de chromes parées, sera faite à 15h00.

Les chineurs pourront également se régaler des trouvailles des exposants du vide-grenier et des puces auto-moto qui seront organisés dans le même temps. Pour compléter l’animation, Bob Tinker et ses musiciens vous ambianceront sur des accords jazzy.

Alors en voiture !