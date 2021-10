Les précieuses archives d'un déporté

Ancien résistant et déporté au camp de Buchenwald, cet homme, né à Bayeux en 1924, n'a pas évoqué son passé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il a raconté son engagement dans la Résistance, son arrestation, la période des camps de concentration et son retour à la vie en 1945. Dominique Maugeais est la fille d'un grand ami de Marcel Fauvel. Possesseur de ce véritable testament, elle n'avait pas pensé à léguer les archives d'un proche de la famille. 'C'est un autre ami qui a demandé à consulter les documents de Maurice Fauvel. J'ai ensuite eu l'idée d'en faire don à l'État”, explique-t-elle. Une fois les documents remis au BAVCC, un inventaire a été réalisé par Anne Bertin, étudiante à l'université de Caen, sous le contrôle d'Alain Alexandra, chef du bureau des archives. 'Recevoir des documents de cette facture est très précieux pour notre service”, se réjouit ce dernier. 'Parfois, certaines familles ne connaissent pas bien le contenu de leurs archives et c'est regrettable.”



