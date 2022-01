Sortir en région : vendredi 20 septembre

CALVADOS

Dimanche, c''est la journée du cheval dans toute la France ! Une centaine de clubs d'équitation participent dans notre région. RDV dimanche pour profiter des portes ouvertes près de chez vous. Les clubs participants sont à retrouver sur journeeducheval.ffe.com

Samedi et dimanche, c'est le festival Pan ! À l'abbaye d'Ardenne aux portes de Caen. Ce festival de fin d’été mêle jazz, musiques improvisées, poésie sonore, danse, projections vidéos et spectacle jeune public. 7 groupes se produiront samedi et 8 dimanche. Le pass 2 jours est à 15€, et c'est 6 à 9€ pour la journée.

Il y a du foot ce week-end. Ligue 2 ce soir avec un match à Domicile le SM Caen affronte Niort pour la 7ème journée. Coup d'envoi à 20h mais retrouvez notre équipe Malherbe dès 19h45 sur l'antenne de Tendance Ouest pour vous faire vivre en direct en en intégralité la rencontre.

MANCHE

Ce dimanche les Jantes Dames Bauptoises présentent pour la 4ème année le Baupte auto moto rétro. C'est un rendez vous incontournable pour les passionnés de vielles carrosseries et de mécanique. Rendez-vous dimanche à Baupte de 10h à 18h00, comptez 2,5 euros par adulte. C'est gratuit pour les moins de 10 ans.

A Avranches ce week-end, c'est La Fête des Sens sur le site de la ferme du Petit Changeons, qui surplombe la baie du Mont-Saint-Michel. Les visiteurs pourront participer à divers ateliers et animations nature ), se balader dans les bois et les vallons pour un parcours qui mêle nature et culture. Il y aura également un marché du terroir (bio et local), un espace bien-être, des spectacles et des concerts (avec notamment Olifan pour les enfants et Manivel'Swing pour les sourds … Plus d'infos sur www.fetedessens.fr

Il y a du foot ce week-end. Samedi, ce sera la 6e journée de CFA. A 18h, l'US Avranches reçoit Pontivy

ORNE

Ne manquez pas dès aujourd'hui le salon de l'habitat et de la gastronomie au parc Anova à Alençon. C'est ce soir jusqu'à 21h et tout ce week-end de 10h à 19h.

Retrouvez Tendance Ouest en direct du parc Anova demain entre 9h et 12h et gagnez 1 Ecran Samsung LED 106cm d'une valeur 599.00€ + 1 Home cinéma LG, valeur 249.00€ avec Espace des marques / Literie Market à Arçonnay, en venant glisser votre bulletin de participation dans l'urne Tendance Ouest au parc Anova d'Alençon

Juste à côté de chez nous au Mans, c'est l'événement ce week-end avec les 24h moto. Tout au long de ce vendredi ce sont les essais, avec un show mécanique en point d'orgue de 20h à 23h. La course en elle-même commence samedi jusqu'à dimanche 15h.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer au Mans alors RDV à La Chapelle Montligeon dans le Perche, entre Mortagne et Rémalard. C'est en effet la coupe de France des régions d'endurance tout-terrain motos ce dimanche. Une Epreuve de résistance et d'endurance ou s'affronteront les meilleurs pilotes. Ils seront 200 au départ à 11 heures et arrivée 17 heures. Avec un terrain visible à 90%, venez supporter les équipages normands entre autres Sébastien Montale pilote du TC Corbon associé a Clément Bougard vice-champion de France 2011. La compétition est organisée par le Trial club de Corbon, entrées gratuites et restauration sur place.