Sortir en région : jeudi 19 septembre

CALVADOSLe camion jazz s'arrête ce soir à Louvigny. Vous pourrez y entendre Le Doré Marthouret quartet fondé en 2006. Ce groupe de musiciens vous fera découvrir le répertoire de son troisième album en préparation. RDV à 21h, tarif de 3 à 5€.Demain, c'est le lancement de la foire internationale de Caen. Pendant 10 jours, l'Himalaya sera mis à l'honneur avec l'exposition temporaire. DES cantaines d'exposants seront aussi présents avec leur lots de bons plans. C'est au parc des expositions du 20 au 30 septembre. Entrée à 7 € .



MANCHE

Le club de handball, la JS Cherbourg débute sa saison dès ce samedi lors d'un déplacement à St Ouen. Le 1er match de la JS Cherbourg au complexe Chantereyne se déroulera le 29 septembre Ce soir, c'est la pleine Lune, alors le coiffeur est de retour à la roche qui boit à Saint-Laurent de Terregatte. Evidemment ce n'est pas la seule animation, un DJ viendra mixer pour votre plus grand plaisir. Ca commence à 19h, et c'est 10€ (coupe + conso).Cet après-midi, c'est le forum mobilité logement à la salle des fêtes de Cherbourg. De 14h à 18h, vous retrouverez tous les renseignements sur le logement et les transports de la ville. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Plus d'infos sur ce lien

ORNE



Ce week end c’est la fête de l’abeille à l’écomusée du Perche, l’occasion d’emmener votre famille découvrir l’environnement de ce petit insecte producteur de miel. Les infos détaillées sur les grands rendez-vous de ces deux jours sur ecomuseeduperche.comLe salon de l'habitat et de la gastronomie débute demain au parc anova à Alençon. 1 nouveau volet consacré entièrement à la gastronomie sera présenté pour la 1ère fois. Mais vous pourrez toujours trouver des conseils pour vos projets immobiliers. Comme chaque jeudi, le haras du pin vous convie au jeudi du pin. Du grand spectacle avec des cavaliers émérites et de magnifiques chevaux. LE tout dans le cadre exceptionnel du haras. Début à 15h mais arrivée conseillée à 14h30.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire