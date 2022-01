Un livre à paraître le 26 septembre retrace l'histoire du groupe Téléphone

Ce livre raconte l'histoire de cette formation qui, en dix ans d'activité, de 1976 à 1986, est devenue un groupe populaire, avec cinq albums studio, plus de 470 concerts et 6 millions de disques écoulés. Téléphone a effectué des concerts dans le monde entier notamment aux États-Unis, au Japon, et assuré la première partie des Rolling Stones devant 80.000 personnes.

L'ouvrage rend hommage à ce groupe à travers des photos de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka, Corine Marienneau, des interviews de leurs proches, de musiciens et d'amis. Depuis leur séparation en 1986, certains membres de Téléphone, notamment Jean-Louis Aubert (guitare/chant), Louis Bertignac (guitare/chant) et Robert Kolinka (batterie), se sont retrouvés à de nombreuses reprises pour des concerts-surprises.

Après plusieurs alertes en 2005, 2006, 2008, Téléphone pourrait de nouveau se retrouver pour une série de concerts. Les dernières rumeurs dataient de 2010. Aucune information officielle n'a été communiquée depuis trois ans.

Le livre est écrit Pierre Mikaïloff, ex-guitariste des Désaxés et de Jacno et auteur de nombreux ouvrages dont les biographies d'Alain Bashung, de Noir Désir, de Françoise Hardy, de Jane Birkin et de Daniel Darc. Spécialiste de la scène rock, Pierre Terrasson signe de son côté les photographies.



("Téléphone Ça (C'est vraiment eux)", Textes : Pierre Mikaïloff, Photos : Pierre Terrasson, sortie le 26 septembre, Hugo Image, 160 pages, 19,95 €)