Sans conteste, le match à suivre de près sera celui qui verra s'opposer l'AS Cherbourg au FC Saint-Lô, respctivement pensionnaires de CFA et de CFA 2.

Autre belle affiche, la rencontre entre l'AS PTT Caen et le FC Flers, clubs de DSR et de DH, ou encore entre l'AJS Ouistreham (DH) et l'US Avranches (CFA).

Enfin, parmi les rencontres à suivre, les oppositions entre l'Es Pointe Hague (DSR) et l'Us Granville (DH) et entre l'Af Virois (DSR) et l'Uson Mondeville (DH) promettent du spectacle